Çin, Alzheimer hastalığına karşı kampanya başlattı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisi için ülke çapında bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında halkın bilinci artırılacak, yaşlı nüfusa beyin sağlığına dikkat etme konusunda yol gösterilecek ve hastalığın görülme sıklığı azaltılmaya çalışılacak.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'de sağlık yetkilileri, Alzheimer hastalığının önlenmesini ve tedavisini teşvik etmek için 2025'e kadar sürecek ülke çapında bir kampanya başlattı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Çarşamba günü açıkladığı yönergeye göre, halkın hastalık konusundaki bilincini artırmak ve yaşlı nüfusa beyin sağlığına dikkat etme konusunda yol göstermek üzere çalışmalar yürütülecek.

Yönergede yerel yetkililerden, hastalığa erken tanı konulması ve hızlı tıbbi müdahale bulunulmasını sağlamak üzere yaşlılara yönelik bilişsel fonksiyon taramaları yürütmeleri ve hastalığın görülme sıklığını azaltmak ya da ilerlemesini yavaşlatmak üzere söz konusu hastaların uygun tedavi almalarını sağlamaları isteniyor.

Yönergede Alzheimer hastalarının bakımlarını üstlenen kişilerin yüklerini hafifletmek üzere teknik yardımlara erişilebilirliğinin de teşvik edileceği sözü veriliyor.