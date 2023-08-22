Türk Kanser Derneği, 'Cilt Kanserine Dur Demek İçin Gölge Oyunu Oynamaya Var Mısınız?' etkinliği düzenliyor. Etkinliklerde cilt kanserleri hakkında bilgilendirme yapılacak ve ücretsiz güneş koruyucu desteği sağlanacak.

Cilt kanserine 'gölge oyunuyla' dikkat çekecekler

İSTANBUL, - Cilt kanserlerine farkındalık yaratmak, halk cilt kanserleri hakkında bilinçlendirmek ve cilt kanserinden korunmaları için gerekli bilgileri paylaşabilmek üzere Türk Kanser Derneği, 'Cilt Kanserine Dur Demek İçin Gölge Oyunu Oynamaya Var Mısınız?' etkinliği düzenliyor.

Türk Kanser Derneği ile Maruderm ve Rent Go'nun ulaşım desteği ile düzenlenen etkinlikler 18-19-20 Ağustos'ta Çeşme Ilıca Plajı'nda başladı. Etkinlikler, 22-23 Ağustos – Bodrum Bitez Plajı, 24 Ağustos – Bodrum Ortakent ve 26-27 Ağustos – Antalya Konyaaltı Plajı'nda devam edecek.

ÜCRETSİZ GÜNEŞ KORUYUCU DESTEĞİ

Etkinlik alanlarında cilt kanserleri hakkında çeşitli bilgilendirmeler yapılacak, etkinliklere katılım sağlayan vatandaşlar; güneşin zararlı etkilerinden korunmak üzere güneş koruyucu ürünlerini ücretsiz deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Türk Kanser Derneği tarafından Çeşme, Bodrum, Antalya plajlarında düzenlenecek etkinliklerde katılımcılar müzik eşliğinde plaj voleybolu oynayabilecek, aileler çocukları ile birlikte resim-boyama atölyelerine ücretsiz katılabilecek. Ayrıca tüm katılımcılara ücretsiz içecek servisleri de olacak.