Çilek toplarken yılan ısırıldı, hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada çilek toplarken elini yılan ısıran Hatice K. hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumu iyi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlada çilek toplarken elini yılan ısıran Hatice K. (69), hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Küçük Yenice Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tarlada çilek toplayan Hatice K.'yı, elinden yılan ısırdı. Acıyla olay yerinden kaçan kadın, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Sağlık