Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Silahlı Saldırıya Tepki

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana gelen silahlı saldırı olayı üzerine değerlendirme yapan Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Sağlık çalışanları olarak bizler işyerlerimizde can güvenliği istiyoruz. Bu ve benzeri olayların yaşanmaması için daha etkin önlemler alınmalı" dedi.

Başkan Demircan, "Artık hoşgörüyü terk ettik. Birbirimize sevgimiz, saygımız kalmadı. Ne kadına saygımız var, ne büyüğe saygımız var, ne yaşlıya ne bizden büyüğe, ne de küçüğe. En son geçtiğimiz hafta sonu İzmir Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşanılan olayda, dışarıda vuku bulan bir hadise hastane acil servisine kadar taşınabiliyor. Gözlerini nasıl bir kan bürüdüyse, bir kız çocuğunu hiç uğruna yaralamak yetmiyor, vicdan muhasebesi yapılmıyor hastane savaş alanına çevriliyor. Sağlık çalışanları olarak bizler işyerlerimizde can güvenliği istiyoruz. Evimizden çıkarken acaba geri dönebilecek miyim endişesi taşıyoruz. Hastane girişlerine montajı yapılan x ray cihazları çalışıyor mu? Sağlık tesislerinde güvenlik tedbiri mi artırılır, x ray cihazları işlevsel hale mi getirilir, adam doğrayanların ömür boyu genel sağlık sigortalarımı dondurulur bilemem ama artık sağlık tesislerinde bu ve benzeri olayların yaşanmaması için daha etkin önlemler alınması çağrısında bulunuyorum." dedi.

Diğer taraftan bireysel silahlanma ile ilgili devletin gerekli önlemleri alması gerektiğine dikkat çeken Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Üç lira veren kayıt dışı silaha ulaşabiliyor. Aracında otomatik silah taşıyabiliyor. Sıkıştığı anda da kullanmaktan imtina etmiyor. Bu minvalde denetimlerin artırılması gerekiyor. Ruhsatsız silah taşıyan ve kullananlara yönelik daha sert tedbirler alınması gerekiyor. Yazık değil mi balkon da otururken kör kurşuna hedef olarak ölen vatandaşımıza. Devletimiz bu konuda gerekli önlemleri almalıdır" diye konuştu. - İZMİR