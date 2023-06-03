Çiftçi, çölyak hastaları için glutensiz karabuğday ekiyor

Batman'ın Beşiri ilçesinde çiftçilik yapan Nevzat Ekinci, çölyak hastası oğlu ve yeğeninin ihtiyaç duyduğu, normal una göre 10 kat daha pahalı olan glutensiz unu temin etmekte zorlanınca, glutensiz karabuğday ekmeye karar verdi. Ekinci, internetten satın aldığı tohumlarla, Tarım ve orman İl Müdürlüğü'nden de aldığı teknik destekle, nisan ayında 3 dönümlük arazisine karabuğday ekti. Kentteki diğer çölyak hastalarına da destek olmak isteyen Ekinci, karabuğdayları hasat yaparak glutensiz un üretecek. Ekinci, ilk üreteceği unu da kentteki yaklaşık 150 çölyak hastasına ücretsiz olarak dağıtacak.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde çiftçilik yapan Nevzat Ekinci, çölyak hastası oğlu ve yeğeninin ihtiyaç duyduğu, normal una göre yaklaşık 10 kat daha pahalı olan glutensiz unu temin etmekte zorlanınca, glutensiz karabuğday ekmeye karar verdi. Ekinci, internetten satın aldığı tohumlarla, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden de aldığı teknik destekle, nisan ayında 3 dönümlük arazisine karabuğday ekti. Kentteki diğer çölyak hastalarına da destek olmak isteyen Ekinci, karabuğdayları haziran ayı içinde hasat yaparak glutensiz un üretecek. Ekinci, ilk üretilecek unu ücretsiz olarak kentteki yaklaşık 150 çölyak hastasına dağıtacak.

Batman'ın Beşiri ilçesinde çiftçilik yapan Nevzat Ekinci, çölyak hastası oğlu ve yeğeninin ihtiyaç duyduğu, normal una göre 10 kat daha pahalı olan glutensiz unu temin etmekte zorlanınca, glutensiz karabuğday ekmeye karar verdi. Ekinci, internetten satın aldığı tohumlarla, Tarım ve orman İl Müdürlüğü'nden de aldığı teknik destekle, nisan ayında 3 dönümlük arazisine karabuğday ekti. Kentteki diğer çölyak hastalarına da destek olmak isteyen Ekinci, karabuğdayları hasat yaparak glutensiz un üretecek. Ekinci, ilk üreteceği unu da kentteki yaklaşık 150 çölyak hastasına ücretsiz olarak dağıtacak. Beşiri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde denetimleri yapılan karabuğday, haziran ayı içerisinde hasat edilecek.

'RANDIMAN VERİRSE, SENEYE 30-50 DÖNÜM EKMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

Hasadın verimli geçmesi durumunda sonraki yıl üretimi arttıracağını belirten Ekinci, 'Benim çocuğum çölyak hastası olduğu için, biraz arayışa girdim. Yeğenim de çölyak hastası. Arayışa girerek, karabuğday tohumunu internet üzerinden temin ettim. Deneme amaçlı 3 dönümlük bir yeri ektim. Elhamdülillah, şu ana kadar da iyi gidiyor. Amacım, çölyak hastaları için biraz faydalı olmak. Sürekli glutensiz unları bulmakta zorlanıyordum. Tohumunu ekeyim dedim. Batman ve çevresine yakın mesafede olan diğer çölyak hastaları için de yardımcı olmak niyetiyle bu işe girmiştim. Çünkü ben de internet üzerinden, İzmir'deki AVM'lerden kargoyla istiyorum. Batman'da olursa, en azından Batman'daki çölyak hastaları daha kolay elde etme imkanı bulur düşüncesiyle de ektim. Çiftçilikle de uğraşıyorum, buğday ve arpa da ekiyorum. Glutensiz karabuğday unu, normal buğdayın ununa göre 10 kat daha pahalı. Bütün çölyak hastaları buna ulaşamayabiliyor. Onu da düşünerek, tohumunu burada deneyelim diye düşündüm. Eğer randıman verirse, seneye 30 veya 50 dönüm de ekmeyi düşünüyorum. Çölyak hastaları için bir katkımız olursa memnun kalırız. Karabuğdayı nisanın başında ekiyoruz, yaklaşık 3 aylık bir zaman içinde verime geliyor. İlk üretilen unla da kentteki çölyak hastalarına destek olmak istiyorum' dedi.

'HASTALARIMIZ SAĞLIKLI BESİNE KAVUŞMUŞ OLACAK'

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Valiliğin de destek projelerinin olduğunu belirterek,

'Karabuğday, esasında gluten içermeyen bir ürün. Dünyada çeşitli yerlerde üretimi var. 3 bin, 4 bin metre rakıma kadar bile yetişebilen bir üründür. Çiftçimiz bize gelince, biz de ona teknik destek verdik. Çölyak hastaları için Valiliğin de bir çalışması var. İnşallah biz çiftçimizi onlarla da buluşturacağız. Bu sayede çölyak hastalarımız sağlıklı besine kavuşmuş olacak. Bizim bundan sonraki hedefimiz, insan beslenmesinde kullanılan karabuğdayın ilimizde yaygınlaştırılmasını sağlamak ve çiftçilerimize alternatif bir gelir kaynağı sağlamak. Karabuğday 90-95 günde yetişebilen bir ürün. Dönüm başına 100 kilodan 200 kiloya kadar da verimi var. Toprak bakımından da çok fazla seçici değil. Batman'da kayıtlarda 130-150 civarı kayıtlı çölyak hastası var. Fakat kayıtlı olmayan çok kişi var' ifadelerini kullandı.