Çiftçi, çölyak hastaları için glutensiz karabuğday ekiyor

Batman'ın Beşiri ilçesinde çiftçilik yapan Nevzat Ekinci, çölyak hastası oğlu ve yeğeninin ihtiyaç duyduğu, normal una göre 10 kat daha pahalı olan glutensiz unu temin etmekte zorlanınca, glutensiz karabuğday ekmeye karar verdi. Ekinci, internetten satın aldığı tohumlarla, Tarım ve orman İl Müdürlüğü'nden de aldığı teknik destekle, nisan ayında 3 dönümlük arazisine karabuğday ekti. Kentteki diğer çölyak hastalarına da destek olmak isteyen Ekinci, karabuğdayları hasat yaparak glutensiz un üretecek. Ekinci, ilk üreteceği unu da kentteki yaklaşık 150 çölyak hastasına ücretsiz olarak dağıtacak.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde çiftçilik yapan Nevzat Ekinci, çölyak hastası oğlu ve yeğeninin ihtiyaç duyduğu, normal una göre yaklaşık 10 kat daha pahalı olan glutensiz unu temin etmekte zorlanınca, glutensiz karabuğday ekmeye karar verdi. Ekinci, internetten satın aldığı tohumlarla, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden de aldığı teknik destekle, nisan ayında 3 dönümlük arazisine karabuğday ekti. Kentteki diğer çölyak hastalarına da destek olmak isteyen Ekinci, karabuğdayları haziran ayı içinde hasat yaparak glutensiz un üretecek. Ekinci, ilk üretilecek unu ücretsiz olarak kentteki yaklaşık 150 çölyak hastasına dağıtacak.

Batman'ın Beşiri ilçesinde çiftçilik yapan Nevzat Ekinci, çölyak hastası oğlu ve yeğeninin ihtiyaç duyduğu, normal una göre 10 kat daha pahalı olan glutensiz unu temin etmekte zorlanınca, glutensiz karabuğday ekmeye karar verdi. Ekinci, internetten satın aldığı tohumlarla, Tarım ve orman İl Müdürlüğü'nden de aldığı teknik destekle, nisan ayında 3 dönümlük arazisine karabuğday ekti. Kentteki diğer çölyak hastalarına da destek olmak isteyen Ekinci, karabuğdayları hasat yaparak glutensiz un üretecek. Ekinci, ilk üreteceği unu da kentteki yaklaşık 150 çölyak hastasına ücretsiz olarak dağıtacak. Beşiri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde denetimleri yapılan karabuğday, haziran ayı içerisinde hasat edilecek.