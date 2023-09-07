CHP Milletvekili Murat Emir, ERIS varyantına karşı uyarıda bulundu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüsün yeni türü "ERIS" varyantına karşı uyarıda bulunarak, "Toplam 51 ülkede yaygınlaşan ve yayılım hızı giderek artan EG.5'in, birçok ülkeden turist alan ülkemizde görülmemiş olması akıllara test yapılmadığı ve Sağlık Bakanlığı'nın konunun üzerine yeterince eğilmediği ve varsa vakaların gizlendiği düşüncesini doğurmaktadır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "ERIS" varyantına karşı kritik uyarılarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Vatandaşımız müsterih olsun, eski günlere dönmek söz konusu değil" açıklamasını anımsatan Emir, bakanlığın benzer açıklamayı koronavirüs salgını sürecinde de yaptığının altını çizerek şeffaflık vurgusu yaptı.

Emir, ERIS varyantının koronavirüsün omicron varyantının bir alt türü olduğuna ve 51 ülkede görüldüğüne dikkati çeken Emir, "Özellikle ABD ve Avrupa'da giderek yaygınlaşan ve koronavirüs önlemlerinin yeniden alınmasına neden olan varyantın ülkemizde de görülmesi beklenmektedir" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sunan Emir, şunları kaydetti:

" Sağlık Bakanlığı, ERIS (EG.5) varyantı konusunda Türkiye'nin tehlikede olmadığı açıklamasında bulunmuştur. Sağlık Bakanı'nın, 2020 yılında da koronavirüs vakaları ülkemizde ortaya çıkmadan önce benzer cümleler kurduğu bilinmektedir. Sürecin devamında ise koronavirüsün Türkiye'de de yayıldığı ve vakaların giderek arttığı ortaya çıkmıştır. Bununla kalmayıp Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını gizlemiş, bunun ortaya çıkmasının ardından da tıp literatüründe bulunmayan 'vaka-hasta' ayrımı ile dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde bu skandalın üstünü örtmeye çalışmıştır.

Toplam 51 ülkede yaygınlaşan ve yayılım hızı giderek artan EG.5'in, birçok ülkeden turist alan ülkemizde görülmemiş olması akıllara test yapılmadığı ve Sağlık Bakanlığı'nın konunun üzerine yeterince eğilmediği ve varsa vakaların gizlendiği düşüncesini doğurmaktadır."

"GENEL TABLO ORTAYA ÇIKARILMALI"

Hastaneye EG.5 belirtisi ile giden hastaların büyük kısmına test yapılmadığını ifade eden Emir, "Ancak, söz konusu varyantın ülkemizde yayılmadan Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce koronavirüs testini yaygınlaştırması ve genel tablonun ortaya çıkartılması gerekmektedir" dedi. Emir, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Ülkemizde şu ana kadar EG.5 varyantı görülmüş müdür? Görülecek olası vaka ve salgın durumlarına karşın ne gibi önlemler alınmış ve hazırlıklar yapılmıştır? Hasta, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan yurttaşlar için sağlık önlemleri alınmış mıdır? Bu kişiler için hatırlatma dozu aşısı yapılması düşünülmekte midir? Amerika Birleşik Devletleri okulların açılmasının ardından çocuklar arası yayılımı azaltmak amacıyla maske zorunluluğu getirmiştir. Ülkemizde okullarda yayılımı engellemek amacıyla herhangi bir önlem hazırlığı yapılmış mıdır? Yapıldı ise ne gibi önlemler alınmıştır? Test kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi düşünülmekte midir?"