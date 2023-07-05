CHP Milletvekili Murat Emir, Elektronik Sigara İthalatının Yasak Olmasına Rağmen İnternet Sitelerinde Satışının Yapılmasını Sorguladı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, elektronik sigara ithalatının yasak olmasına karşın çeşitli internet sitelerinde satışının yapıldığını belirterek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verdi. Emir, "Sağlık Bakanlığı onaylamıyor, 'Ticaret Bakanlığı ülkeye girişi yasak' diyor ancak alışveriş sitelerinde alenen satılmasın göz yumuluyor. Ticaret Bakanlığı, onlarca sitede yer alan reklamlara ve gümrükten geçişe neden göz yumuyor?" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, elektronik sigara ithalatının yasak olmasına karşın çeşitli internet sitelerinde satışının yapılmasını TBMM gündemine taşıdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Emir, şunları kaydetti:

"HALK SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR"

"Ülkemizde kullanımı günden güne yaygınlaşan elektronik sigaralar, ileriye dönük sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tek önlem ise reklam filmi ve genelge yayınlamak, sorunu bu şekilde çözebileceklerini sanıyorlar. 2020 yılında ithalatı ve satışı yasaklanan elektronik sigara ve gerekli tüm materyalleri, alışveriş sitelerinde alenen satılmaya devam ediyor. Bu da bize bir kez daha iktidarın, ülkenin diğer problemlerinde olduğu gibi sigara ile mücadeleyi de sözde yönettiğini gösteriyor.

Ürün pazarlanırken sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu ifade ediliyor ancak elektronik sigaralar da ciddi bağımlılığa neden oluyor. Elektronik sigara tüketicilerinin çoğu, klasik sigara tüketimine de devam ediyor. Bu da geleceğe yönelik özellikle; kanser, KOAH ve kalp damar hastalıklarının daha sık görülecek olmasına davetiye çıkarıyor. Elektronik sigaraların etken maddelerini kimyasallar oluşturuyor, bu kimyasallar, solunum sistemine olumsuz etki ediyor. Bu etkiler, ne yazık ki yalnızca elektronik sigara içenleri değil, pasif içicileri de kapsıyor. Bir kez daha anlıyoruz ki halk sağlığı yine hiçe sayılıyor.

"TİCARET BAKANLIĞI DENETİMDEN VE SORUMLULUKTAN KAÇIYOR"

Kullanım yaşı giderek düşen elektronik sigaralar, artık ortaokul çağındaki çocukların elinde geziyor. Aromalarla tatlandırılıp, çeşitli renk ve modellerde satılıyor olması ergenler ve gençleri bu ürünleri kullanmaya özendiriyor. Fosforlu kalem ya da silgi şeklinde olanları var, hal böyle olunca okulda öğretmenlerinden evde ise ailelerinden rahatlıkla saklayabiliyorlar. Ayrıca elektronik sigara kullanımı ileriye dönük klasik sigara ve diğer tütün ürünlerine geçiş sürecini de kolaylaştırıyor.

Gelinen noktada, bu ürünlere bu denli rahat ulaşılabilir olması bize, Ticaret Bakanlığı'nın, denetimden ve sorumluluklarından kaçındığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, her fırsatta bu ürünlerin yalnızca zehir saçmadığını, solunum hücrelerinde kalıcı hasarlara yol açtığını ve mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. Ülkemizde, 2018 yılında Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan döneminden bu yana elektronik sigara denetimleri sorgulanıyor, aradan geçen 5 yılda 3 bakan değişti ama sorun değişmiyor. İlgili bakanlıkların gerekli adımları atmasını ve özellikle, internet ortamında sağlığı desteklediği yönünde verilen reklamların yasaklanmasını talep ediyoruz. Ardından satışı yapılan siteler tespit edilerek caydırıcı cezalara başvurulması gerekiyor."

Emir, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a da şu soruları yöneltti:

İthalatı ve satışı yasak olan elektronik sigara ürünleri gümrükten nasıl geçiyor?

- 2022 yılı içerisinde elektronik sigara ithalatına yönelik ne gibi denetimler yapıldı?

- Denetimler sonucunda e-ticaret firmalarına herhangi bir yaptırım uygulandı mı?

- Uygulandı ise, hangi firmaya ne kadar ceza kesildi?