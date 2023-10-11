CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Türkiye'de İlaç Temininde Sorun Var

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ilaç teminindeki sorunları gidermek amacıyla kur güncellemesine gidilmesine karşın Türkiye'de ilaca erişim probleminin devam ettiğini belirterek, " Türkiye'de zarar ettiklerini belirten ilaç firmaları Türkiye piyasasından çekilme kararı alıyor. Vatandaş ilaç bulamıyor, bulduğu ilaç için de kredi kullanıyor. Böyle ucube bir sağlık sistemi olabilir mi? Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Sadece kanser ilaçları değil tüm ilaçların tedarikinde ciddi bir sorun var. Çok büyük bir sıkıntı var, gidişat iyi değil acilen bu durumun çözüme kavuşturulması gerekiyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ilaç teminindeki sorunları gidermek amacıyla kur güncellemesine gidilmesine karşın Türkiye'de ilaca erişim probleminin devam ettiğine dikkat çekti. İlgezdi, "Sağlık Bakanlığı 2023 ilaç fiyatlandırmasına göre, 1 euro karşılığı 10,76 lira olarak belirlendi ancak güncel kur 28 bin 800 lira seviyesinde. Türkiye'de zarar ettiklerini belirten ilaç firmaları Türkiye piyasasından çekilme kararı alıyor. Çok büyük bir sıkıntı var, gidişat iyi değil acilen bu durumun çözüme kavuşturulması gerekiyor" görüşünü dile getirdi.

İlgezdi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, özellikle kanser hastalarının ilaç sıkıntısının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kanser ilaçlarının bulunamamasında yaşanan sıkıntıların yanı sıra, döviz kurundaki artış sebebiyle tek bir dozu on binlerce lirayı bulan ilaçlara erişmek hastalar için neredeyse imkansız hale geldi. 'Eribulin Mesylate' adlı yurt dışından ithal edilen kanser ilacı için bir kanser hastasının kutu başına 193,58 Euro ödemesi gerekiyor. Tedavi için 36 kutu aldığında toplamda 200 Bin TL ödeyecek. Ülkede yaşanan derin ekonomik krizde bu rakamları kaç kişi ödeyebilir?

"SGK TARAFINDAN KARŞILANMASI İÇİN DAVA AÇILMASI GEREKİYOR"

Hastalığı sebebiyle ağır bir psikolojik travma yaşayan vatandaş bir de ekonomik travma ile baş başa kalıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu muadil olan ucuz ilacı ödüyor ancak bu ilaçlar da piyasada bulunamıyor. Hasta ve hasta yakınları mecburen pahalı olan ilaca yöneliyorlar ve aradaki farkı ödemek için kredi çekiyorlar. Kanserin başka organlara da yayılması sebebiyle kullanılan ve etken maddesi 'Alpelisib' olan ilacın eczanelerde satış fiyatının yaklaşık 50 bin TL olması nedeniyle hastalar ilacı temin edemiyorlar. Birkaç günün bile büyük önemi olan bu hastalıkta vatandaşın tedavisi gecikiyor. Söz konusu ilacın SGK tarafından karşılanması için de dava açılması gerekiyor. Hastalar davaları kazanıyor ancak bu uzun bir süreç. Bankalardan kredi alanlar arabasını evini satarak bu ilaçlara erişmeye çalışan hastalar var. Dava açarak bu ilacın parasını alabiliyor belki insanlar ama bu çok uzun bir süreç.

İktidar sağlık sisteminde her ne kadar 'devrim yaptık' dese de, acı tablo ortada. Vatandaş ilaç bulamıyor bulduğu ilaç için de kredi kullanıyor. Böyle ucube bir sağlık sistemi olabilir mi? Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Sadece kanser ilaçları değil tüm ilaçların tedarikinde ciddi bir sorun var. En basit antibiyotik bile piyasada mevcut değil. Vatandaş eczane eczane ilaç arıyor. Siyasi iktidar, sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getirmeli. İhtiyacı olan herkese ücretsiz, ulaşılabilir, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti sağlanmalı."