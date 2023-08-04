CHP Milletvekili Aylin Yaman, Tıbbi Cihaz Sektörünün Desteklenmesini İstedi

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, tıbbi cihaz sektörünün desteklenmesini, yerli üreticinin teşvik edilmesini, ürünlerin fiyat değil kalite odaklı değerlendirilmesini istedi. Yaman, Türkiye'deki tıbbi ilaç sektörünün büyüklüğü ve sorunları hakkında bilgi verdi ve çözüm önerilerini sıraladı.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, tıbbi cihaz sektörünün desteklenmesini, yerli üreticinin teşvik edilmesini, ürünlerin fiyat değil kalite odaklı değerlendirilmesini istedi.

Yaman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki tıbbi ilaç sektörünün, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne, toplam sağlık harcamasında ise yaklaşık yüzde 7'lik paya sahip olduğunu anlattı.

Tıbbi cihaz pazarındaki satın almaların yüzde 70'inin kamu tarafından yapıldığını kaydeden Yaman, yüzde 85'inin ithalat bağımlı ve kur riski en yüksek sektörlerden biri olduğunu dile getirdiği bu sektörün sorunlarını aktardı.

CHP'li Yaman, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Geri ödeme takvimi oluşturulmalı. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları mutlaka sık aralıklarla, kalite odaklı olarak güncellenmeli. MDR/IVDR'a yönelik stratejik adımlar atılmalı. Başta TSE olmak üzere, yerli, onaylanmış ve yetkili kurum sayısı artırılmalı. Teşvikler etkin ve sektörel bazlı olmalı. Kritik sektör kümelenmeleri desteklenmeli. Yerli markalı ürünlere yönelik kullanıcı algısını iyileştirecek stratejik plan yapılmalı. Satış sonrası, izleme faaliyetleri için gereken ek maliyetler, geri ödemede eklenmeli. KDV uyumsuzlukları giderilmeli. Tıbbi cihaz sektörü stratejik yapısıyla mutlaka desteklenmeli; yerli üretici teşvik edilmeli; ürünler fiyat değil, kalite odaklı değerlendirilmelidir. Kaliteden uzaklaşıldıkça maliyetlerin daha da arttığı unutulmamalıdır. Türkiye'de sağlık hizmet sunumunun aksamaması, ancak tıbbi cihaz endüstrisinin akılcı kurgusuyla sağlanabilir."