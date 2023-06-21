CHP'li Pala: Aşıyla önlenebilen kızamık salgını endişe verici

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye'de bu yılın ilk aylarından itibaren bir kızamık salgını olduğunu ve aşıyla önlenebilen bir hastalık olmasına rağmen 2023 yılındaki salgının endişe verici olduğunu belirtti. Pala, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili soru önergesini henüz cevaplamadığını söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Aşıyla önlenebilen bir hastalık olmasına rağmen 2023 yılındaki (kızamık) salgın endişe vericidir." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de bu yılın ilk aylarından itibaren bir kızamık salgını olduğunu savunarak, konuyla ilgili verdikleri soru önergesinin Sağlık Bakanlığı tarafından henüz cevaplanmadığını belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa'daki 53 ülke arasında bu yıl bildirilen 1440 kızamık olgu sayısıyla ilk sırada yer aldığını iddia eden Pala, "Endişeliyiz çünkü kızamık çok bulaşıcı, ölümcül olabilen, ani veya geç gelişebilen beyin iltihabına, körlük ve sakatlıklara yol açabilen bir hastalıktır. Aşıyla önlenebilen bir hastalık olmasına rağmen 2023 yılındaki salgın endişe vericidir." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine bakıldığında kızamık salgınının olası nedeninin aşısız ve eksik aşılı nüfustaki artış olduğunu anlatan Pala, "Sağlık Bakanlığını aşıların önemi konusunda aktif tutum almaya, birinci basamak sağlık hizmetlerini desteklemeye, aşı karşıtlığına karşı mücadele etmeye ve kızamık salgını konusundaki bütün verileri zaman geçirmeden toplumla paylaşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da daha sonra yaptığı basın toplantısında, geçen yıllarda meydana gelen orman yangınlarına dikkati çekerek, orman yangınlarıyla etkin, yerinde bir mücadele stratejisi kurmak gerektiğini söyledi.