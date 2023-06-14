CHP'li İlgezdi: Puff bar kullanımı gençler arasında artıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, e-sigara puff bar kullanımının gençler arasında arttığına dikkat çekerek, "Tütün şirketleri ile ilişkilerini iyi tutan iktidar, e- sigaraların ve puff barların satışının yasak olmasına rağmen, satışını özel olarak engellemiyor. Yani çocuklarımızı, gençlerimizi ve evlatlarımızı zehirlemeye devam ediyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, e-sigara puff bar kullanımının gençler arasında arttığına dikkat çekerek, "Tütün şirketleri ile ilişkilerini iyi tutan iktidar, e- sigaraların ve puff barların satışının yasak olmasına rağmen, satışını özel olarak engellemiyor. Yani çocuklarımızı, gençlerimizi ve evlatlarımızı zehirlemeye devam ediyor" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, e-sigara puff barların yasak olmasına karşın her yerde satıldığını belirterek, gençler arasında kullanımı yaygınlaşan puff bar için denetim de yapılmadığını ifade etti. İlgezdi şunları söyledi:

"Gençlerimiz yeni bir tehlike ile karşı karşıya yine. Puff bar denen yeni nesil elektronik sigaralar satış yasağı olmasına rağmen her köşe başında ve internet sitesinde satılıyor bugün. Hatta bazı internet sitelerinde puff barın sağlığa daha yararlı olduğu vurgusu bile yapılmakta. Aromalı olduğu için daha kolay içilen ve gençler arasında çok daha hızla yayılan puff bar için iktidar hiçbir önleyici, denetleyici faaliyette bulunmuyor. Bu da yetmiyor, denetim yapmıyor, aynı zamanda tütün endüstrisinin büyümesi için de devletin imkanlarını seferber ediyor.

2019-2022 yılları arasında tütün şirketlerine 53 teşvik verildi. Bu teşvikler de stopaj, SGK prim muafiyeti, sıfır faizli kredi, gümrük istisnaları gibi çok çeşitli kalemlerde. Buradan sormak istiyorum. Hani tütün ile mücadele iktidarınızın olmazsa olmazlarındandı. Yeni nesil elektronik sigaralar liselere, ortaokullara kadar girmiş durumda bugün. Aynı zamanda yapılan araştırmalar puff bar kullanımının sigara alışkanlığına yol açtığını gösteriyor bizlere. Tütün şirketleri ile ilişkilerini iyi tutan iktidar, e- sigaraların ve puff barların yasak olmasına rağmen, satışını özel olarak engellemiyor. Yani çocuklarımızı, gençlerimizi ve evlatlarımızı zehirlemeye devam ediyor."