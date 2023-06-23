CHP'li Halıcı'dan Sağlık Bakanı Koca'ya uyuşturucu soruları

CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya uyuşturucu kullanımıyla ilgili sorular yöneltti. Halıcı, Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 8'e kadar düştüğüne dikkat çekerek, son beş yılda bonzai ve metamfetamin nedeniyle tedavi gören ve ölen kişi sayısını sordu. Ayrıca, Türkiye'de ele geçirilen eroin miktarının yüzde 70 arttığını belirterek, uyuşturucu kullanımının da en az iki katı artmış olabileceğine dikkat çekti.

CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişi sayısı ve uyuşturucu kullanımında en küçük yaş kaçtır? Okulların çevresinde ve içlerinde uyuşturucu kullanım oranı nedir? Son beş yılda bonzai ve metamfetamin kullanım oranı nedir? Yine son beş yılda bonzai ve metamfetamin nedeniyle tedavi gören ve ölen kişi sayısı kaçtır" diye sordu.

Yalım Halıcı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Halıcı önergesinde; " Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 8'e kadar düştüğü ortaya çıkmıştır. Türkiye, uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanımı nedeniyle 18 yaş altı ölümlerde Avrupa'da ilk sıradadır" dedi.

"2021 YILINDA TÜRKİYE'DE ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI 22,5 TONKEN; 2020 YILINDA BU MİKTAR 13,2 TONDUR"

Halıcı, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) raporuna atıf yaparken; "2021 yılında Türkiye'de ele geçirilen eroin miktarı 22,5 tonken; 2020 yılında bu miktar 13,2 tondur. Bu da bir yılda yüzde 70 daha fazla eroin bulunduğunu ortaya çıkarmaktadır. Yakalanma oranlarının kullanma oranlarını belirlediği düşünüldüğünde eroin kullanımının da en az iki katı artmış olduğu gerçeği uzmanlarca da dile getirilmektedir" dedi.

"TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCU KULLANIM YAŞININ 8'E KADAR DÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi'nin Ağustos 2022'de yayınladığı "Metamfetamin Türkiye'de ve dünyada kullanımı" başlıklı raporundaki oranlara yer yeren CHP'li Halıcı, "Uzmanlardan, ilgili raporlardan ve araştırma sonuçlarından derlenen bilgilere göre Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 8'e kadar düştüğü ortaya çıkmıştır. Türkiye, uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanımı nedeniyle 18 yaş altı ölümlerde Avrupa'da ilk sıradadır" ifadelerine yer verdi.

Halıcı, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"2003 ila 2023 yılları arasında uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanılması sonucunda yaşanan ölüm sayısı kaçtır? Bahsi geçen yıllar arasında uyuşturucu ve türevleri maddeler nedeniyle hayatın kaybedenlerin yaşları kaçtır? Ölümlere neden olan bu uyuşturucu türleri hangileridir? Ölenlerin kişilerin cinsiyet dağılımı nedir?

"AMATEM'LERİN TOPLAM KAPASİTESİ VE YATAK SAYISI NEDİR?"

2003 ila 2023 yılları arasında AMATEM, ilgili birim ve bölümler ile kamu ve özel hastanelere tedavi için başvuran hasta sayısı kaçtır? Bu hastaların yaş dağılımı ne şekildedir? Başvuran hastaların cinsiyet dağılımı nasıldır? AMATEM'lerin toplam kapasitesi ve yatak sayısı nedir?

"SON BEŞ YILDA BONZAİ VE METAMFETAMİN NEDENİYLE TEDAVİ GÖREN VE ÖLEN KİŞİ SAYISI KAÇTIR?

Uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişi sayısı ve uyuşturucu kullanımında en küçük yaş kaçtır? Okulların çevresinde ve içlerinde uyuşturucu kullanım oranı nedir? Son beş yılda bonzai ve metamfetamin kullanım oranı nedir? Yine son beş yılda bonzai ve metamfetamin nedeniyle tedavi gören ve ölen kişi sayısı kaçtır?"