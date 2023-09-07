Ceyhan Nehri'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hayata Döndürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Kalbi duran kişiye yapılan kalp masajı ve suni teneffüs sonucunda nefes almaya başladı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren ve kalbi duran kişi, itfaiye ekiplerinin kalp masajı ve suni teneffüslü müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Olay, saat 19.10 sıralarında Ceyhan Nehri'nde meydana geldi. Nehirde 40 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sudan çıkardı. Ekipler, kalbi duran kişiye uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Nefes almaya başlayan kişi, daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.