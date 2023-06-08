Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi açıldı

İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi (CAST) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde açıldı. CAST, sağlık alanında üç boyutlu teknolojilerin birçok dalını kullanmayı hedefliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kurulan ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi (CAST) açıldı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, eğitim, araştırma ve hasta hizmetlerinde önemli bir noktada olan üniversitenin, bugün de tasarım anlamında çok önemli bir adım attığını söyledi.

Aydın, artık, kendi araştırmacılarının uygulamak istedikleri yöntemleri bu merkezde uygulama imkanı bulacaklarını belirterek, "Hepimiz için önemli bir aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Medikal tasarımdan eklemeli imalata, biyo yazıcılardan artırılmış sanal gerçekliğe üç boyutlu teknolojilerin birçok dalını sağlık alanında kullanmayı hedefleyen CAST, üniversitemizin İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje çağrıları kapsamında desteklenen projeler arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Üniversitenin, söz konusu dönemde Yenilikçi İstanbul, Yaratıcı Endüstriler ve Girişimcilik mali destek programlarına 21 projede yürütücü, 12 projede de ortak olmak üzere 33 başvuru gerçekleştirdiğini aktaran Aydın, bu veriler ışığında İstanbul Kalkınma Ajansına en çok proje başvurusu yapan ve en çok proje desteği alan üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitemiz koordinatörlüğünde, Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz, Diş Hekimliği Fakültemiz, Mühendislik Fakültemiz, Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitümüz işbirliğiyle gerçekleştirilen projeyle farklı üç boyutlu teknolojileri aynı çatı altında barındıran ve bu kaynakları sağlık alanında cerrahiden tedaviye, tedaviden eğitime geniş bir yelpazede kullanılabilen bir merkez kurulması amaçlanmıştır. İnsan hayatı için tıp alanında sürekli gelişim ve ilerleme sağlamak çok önemlidir. Kurulan merkez bu hedefe ulaşmada bize büyük destek sunacak."

Yapılacak çalışmalarla, klinisyenlerin ihtiyacı olan özel tasarımların hastaya özgü tasarlanıp üretilmesine imkan verileceğini, yenilikçi ürünlerle sağlık eğitiminde kalıcı ve etkin öğrenme sağlayan eğitim araçlarının tasarlanmasının hedeflendiğini aktaran Aydın, üniversitenin vizyonuyla uyumlu çalışacak CAST'ın sağlık alanında yapılacak araştırmalara, bilimsel çalışmalara öncülük edeceğini vurguladı.

Prof. Dr. Aydın, "Özellikle bir yıllık zaman zarfında Harvard Üniversitesi ile protokol imzalanmış olması, bunun zaten kısa zamanda aktif bir yere, bir kıvılcıma ulaştığını bizlere göstermektedir." dedi.