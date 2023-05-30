Çerkezköy'de Otomobille Çarpışan Ambulansta 2 Sağlık Personeli Yaralandı
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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille çarpışan ambulansta 2 sağlık personeli hafif yaralandı. Kaza, Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille çarpışan ambulansta 2 sağlık personeli hafif yaralandı.
Kaza, Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne ait Ş.A.'nın kullandığı ve hasta almaya giden 59 ADV 645 plakalı ambulans, kavşakta dönmeye çalışan G.Ö., yönetimindeki 34 LP 2287 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi hafif yaralandı, otomobil sürücüsü yara almadı. Yaralanan 2 kişi gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.