Çerkeş'te Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi Düzenlendi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında "Narko Rehber" eğitimi düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Bilinçli Bir Bireyim Çünkü Bağımlılıkla Mücadele Ediyorum" projesi kapsamında 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde kamu personeli, köy muhtarları, özel güvenlik görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve velilere uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (Uyuma) hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve kurum müdürleri de katıldı.