Çaydanlıkta meydana gelen kaza sonucu çocuk hastaneye kaldırıldı
Sağlık Haberleri
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaydanlıktan üzerine sıcak su dökülen çocuk hastanede tedavi altına alındı. Olayda çocuğun vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.
Çaydanlıktaki sıcak suyun üzerine devrildiği çocuk hastaneye kaldırıldı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni mahallede meydana gelen olayda çaydanlıktaki sıcak suyun üzerine devrildiği çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Olay saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle Pınar sokaktaki bir evde meydana geldi. 9 yaşındaki Ahmet D., mutfaktaki ocak üzerinde bulunan demlikten çay doldurmaya çalıştığı sırada, demlikteki kaynar su üzerine devrildi. Acılar içinde kalan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından çocuk, yanık ünitesine alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.