ARDAHAN (İHA) - Çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında 14 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, çatı ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı. Apartman ve iş yeri çatılarında oluşan sarkıtlar tehlike oluştururken, dondurucu soğuklarda hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Sabah iş yerine giden vatandaşlardan Olcay Çağıl, kentte bir hafta etkili olan kar yağışından sonra soğukların baş gösterdiğini söyledi. Etkili olan soğuklar nedeniyle çatılarda Buz Sarkıtları meydana geldiğini anlatan Çağıl, oluşan metrelerce sarkıtların tehlike oluşturduğunu ifade etti.