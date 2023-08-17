Çankırı İl Sağlık Müdürü: Randevularını iptal etmeyen hastalar diğer hastaların mağduriyetine sebep oluyor

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( Mhrs ) üzerinden randevu alıp randevularına gelemeyecek olan hastaların randevularını iptal etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Mhrs'nin hastanelerdeki muayene öncesi bekleme süresinin ve poliklinik önlerinden kalabalıkların azaltılması, vatandaşların kendi zamanlarını doğru yönetebilmeleri, hastanelerdeki hekim iş gücünün etkin kullanımının sağlanabilmesi amacıyla ülke genelinde 2010 yılında hayata geçirildiğini hatırlattı.

Mhrs üzerinden randevu aldığı halde muayene randevusuna gitmeyenler ya da gidemeyecek olan hastaların randevusunu iptal etmediği takdirde poliklinikte hizmet alması gereken diğer hastaların mağduriyetine sebep olduğunu belirten Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle gelinmeyen veya gelinemeyecek olan randevuların iptal edilmesi gerekmektedir. Çünkü aldığı randevuya gitmeyen-gidemeyen hastalarımız 15 gün boyunca aynı branştan randevu oluşturamayacakları için hem kendilerinin mağduriyetine hem de diğer hastaların mağduriyetine sebebiyet vereceklerinden dolayı randevu saatine kadar iptal işlemini gerçekleştirmek zorundadırlar. İstatistiklerimize baktığımızda; 2023 yılı Ocak - Temmuz arası MHRS randevulu muayene sayısı 150 bin 922, MHRS iptal sayısı 67 bin 792, randevusuna gelmeyen hasta sayımız ise 2 bin 683 kişi. Bu durumda görülüyor ki randevusunu iptal ettirmeyip muayeneye gelmeyen hastalarımız muayeneye ihtiyacı olan diğer hastalarımızın mağduriyetlerine sebep olabilmektedir. Hastalarımızdan ricamız MHRS randevularına gelmeleri, gelemeyecekleri durumlarda da diğer hastalarımızın mağduriyet yaşamadan muayene olabilmelerini sağlamak için randevularını iptal ettirmeleridir. Bu konuda gereken hassasiyeti gösterecekleri düşüncesiyle sevgili vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz."