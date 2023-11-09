Çankırı'da Kırılan Termometreden Etkilenen 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir evde kırılan termometreden yayılan civa nedeniyle 2 kişi etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kırılan termometreden yayılan civadan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir evde bulunan termometre bilinmeyen sebeple kırıldı. Kırılan termometreden etrafa yayılan civa sebebiyle evde bulunan 2 kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. - ÇANKIRI