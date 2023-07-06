Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Tedavi ve Sahiplendirme Hizmeti Sunuyor

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yılın ilk altı ayında 13 bin 467 sokak hayvanını tedavi etti, 105 sokak hayvanını ise sıcak yuvasına kavuşturdu. Merkez ayrıca bin 172 sokak hayvanına kuduz aşısı, 2 bin 537 sokak hayvanına antiparaziter tedavi uyguladı. Kısırlaştırma çalışmaları da devam ediyor.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yılın ilk altı ayında 13 bin 467 sokak hayvanını tedavi etti, 105 sokak hayvanını ise sıcak yuvasına kavuşturdu.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yılın ilk altı ayında 13 bin 467 sokak hayvanına tedavi işlemi uyguladı. Merkez, 105 hayvanı ise sahiplendirdi. Bin 172 sokak hayvanına kuduz aşısı, 2 bin 537 sokak hayvanına antiparaziter tedavi uygulandı.

KISIRLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sokak hayvanı popülasyonunu dengelemek için kısırlaştırma çalışmalarına aralıksız devam eden Çankaya Belediyesi, 2023 yılının ilk altı ayında bin 140 sokak hayvanını kısırlaştırdı. Yılda ortalama 8 yavruya sahip olabilen bir dişi köpeğin yavrular arasında hiç ölüm olmadığı takdirde 6 yılın sonunda 531 bin 441 köpek nüfusuna dönüşebildiği bilgisini paylaşan yetkililer, kısırlaştırmanın önemine dikkat çekti.