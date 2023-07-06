Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Yılın İlk Altı Ayında 13 Bin 467 Hayvana Tedavi Uyguladı

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yılın ilk altı ayında, 13 bin 467 sokak hayvanını tedavi etti. Merkez ayrıca 1140 hayvanı kısırlaştırdı, 1172 hayvana kuduz aşısı yaptı ve 2 bin 537 hayvana antiparaziter tedavi uyguladı. 105 hayvan ise sahiplendirildi.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yılın ilk altı ayında, 13 bin 467 sokak hayvanını tedavi etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk altı ayında, 1140 sokak hayvanı kısırlaştırıldı, 1172 sokak hayvanına kuduz aşısı, 2 bin 537 sokak hayvanına antiparaziter tedavi uygulaması yapıldı. Diğer hayvanlara da çeşitli işlemler ve tedaviler uygulandı.

Merkez, 105 hayvanı ise sahiplendirdi.