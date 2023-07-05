Çankaya Belediyesi Evde Sağlık Birimi Vatandaşlara Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi Evde Sağlık Birimi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürmeye devam ediyor. Sağlık ekipleri akşam saatlerinde de vatandaşlara hizmet veriyor.

Çankaya Belediyesi Evde Sağlık Birimi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürmeye devam ediyor. Sağlık ekipleri akşam saatlerinde de vatandaşlara hizmet veriyor.

Çankaya Belediyesi, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidecek durumu olmayan vatandaşlara Evde Sağlık hizmeti veriyor. Evde Sağlık hizmetini ücretsiz olarak veren Çankaya Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor.

Hizmet kapsamında; pansuman, antibiyotik hariç reçeteli enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri veriliyor. Mesai saatleri dışında akşam da hizmet veren Evde Sağlık Birimi, hastaları farklı şikayetleri konusunda da tam teşekküllü hastanelere yönlendiriyor.

Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, telefonla ya da bizzat başvuruda bulunarak söz konusu hizmetleri alabilecek.

Vatandaşlar, 444 06 01 Çankaya İletişim Merkezi telefonunu arayarak hizmete başvuruda bulunabilecek.