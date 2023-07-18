Çanakkale'deki orman yangınından etkilenen 61 kişiden 4'ünün tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarından etkilenerek, hastanelere tahliyeleri sağlanan 61 kişiden dördünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına karşı, 112 ve UMKE ekiplerine bağlı 16 araç ve 70 personelle yerleşim yerleri ve mezralardan gerekli tahliyelerin gerçekleştirildiğini kaydederek, "Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Üniversite Hastanesine tahliyeleri sağlanan 61 vatandaşımızdan dördünün tedavisi devam ediyor. Çanakkale halkına geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.