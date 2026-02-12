Çanakkale'de trafik kazasında yaralanan Rus çift tedavileri sonrası taburcu edildi

Çanakkale'de trafik kazasında yaralanan Rus karı koca, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde yapılan tedavileri sonrası taburcu edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Rus uyruklu karı koca, geçirdikleri trafik kazası sonucu ağır ortopedik yaralanmaya maruz kaldı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine başvuran 36 yaşındaki erkek hastada pelvis ve asetabulum kırığı, 28 yaşındaki kadın hastada ise önkol, pelvis ve asetabulum kırıkları ile çoklu büyük kırıklar tespit edildi.

Her iki hastanın da Ortopedi Servisi'nde yatış ve tedavileri gerçekleştirildi.

Erkek hasta 163, kadın hastamız ise 108 gün boyunca Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Okan tarafından tedavi edildi.

Tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Op. Dr. Okan, "Pelvis ve asetabulum kırıkları, uzun süreli ve multidisipliner yaklaşım gerektiren ciddi yaralanmalardır. Hastalarımızda uygulanan cerrahi tedaviler, yoğun bakım, servis takipleri ve rehabilitasyon süreci ekip çalışmasıyla titizlikle yürütüldü. Hastalarımızın sağlıklı şekilde taburcu edilmesi bizler için son derece sevindirici." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Op. Dr. Hasan Keser ise şunları kaydetti:

"Bu tür ağır travma vakalarında hastanemizin sahip olduğu teknik altyapı, deneyimli hekim kadrosu ve özverili sağlık çalışanlarımız büyük önem taşımaktadır. Uzun süreli tedavilerine rağmen hastalarımızın sağlıklarına kavuşarak taburcu edilmesi, ekip çalışmasının ve kaliteli sağlık hizmetinin en güzel göstergesidir. Sürece katkı sunan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Rus karı koca, gerekli tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından genel sağlık durumları iyi olarak taburcu edildi.