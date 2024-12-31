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Çanakkale'de Riskli Omurilik Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Çanakkale'de Riskli Omurilik Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi
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68 yaşındaki hasta, yürümede zorluk ve bacak uyuşukluğu şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan omurilik kitle ameliyatı, beyin ve göğüs cerrahisi uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi ve başarılı sonuçlandı.

Çanakkale'de yürümede zorluk yaşayan, bacaklarında uyuşukluk, his ve güç kaybı yaşayan 68 yaşındaki hastaya omurilik kitle ameliyatı yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine, yürümede zorluk, bacaklarda uyuşukluk, his ve güç kaybı şikayetleriyle başvuran hasta, Op. Dr. Recep Özdek tarafından cerrahi operasyon hazırlıkları tamamlanarak ameliyata alındı.

Kitle yeri nedeniyle oldukça riskli bir pozisyonda olan ameliyat beyin ve göğüs cerrahisi uzmanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.

Ameliyatın ardından açıklamalarda bulunan Recep Özdek, hastanın şikayetleri üzerine teşhis ettikleri kitlenin, hem omurilik hem de akciğere yakın bir pozisyonda bulunduğunu söyledi.

Operasyonun beyin ve göğüs cerrahi uzmanlarımız ile organize olarak yapıldığını anlatan Op. Dr. Özbek. "Ameliyatta hem omurilik hem akciğere zarar vermeden kitle tamamen çıkarıldı. Bu tür zorlu ve riskli aynı zamanda birçok özellikli ameliyatlar hastanemiz bünyesinde başarı ile gerçekleştirilmektedir." dedi.

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser ise "Hastanemiz birçok özellikli ameliyatların gerçekleştirilmesi ile birlikte farklı illerdeki hastalar tarafından da tercih edilen bir merkez haline gelmektedir. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken göstermiş olduğu başarılı çalışmalardan dolayı tüm ekibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası servise alınan hasta, tedavinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Sağlık
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