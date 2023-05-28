Çanakkale'de Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Seçmenlere Hizmet Verdi

Çanakkale'de, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, sandığa gidemeyecek durumda olan veya hastanede tedavi altında olup da oy kullanmak isteyen vatandaşlara hizmet verdi.

Çanakkale'de, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, sandığa gidemeyecek durumda olan veya hastanede tedavi altında olup da oy kullanmak isteyen vatandaşlara hizmet verdi.

Ekipler sabah saatlerinden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşların oy kullanma işlemleri için seferber oldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedavi gören İsmail Avcı, ekipler tarafından merkeze bağlı Kepez beldesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu binasına sedye ile getirildi.

Cevatpaşa Ortaokulu'nda kayıtlı Ekrem Murat Demirer ise imkanı olmadığı için ambulansla getirildiği bu binada, tekerlekli sandalyeyle oyunu kullandı.