Çanakkale'de Devlet Hastanesi Kısmen Tahliye Edildi
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan yangın nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hastaların dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliye işlemi gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valiliği tarafından, sosyal medya hesabından yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahale devam etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyesi gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
