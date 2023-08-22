Çanakkale'de çıkan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'de çıkan orman yangınında 4 kişinin dumandan etkilendiğini ve tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 UMKE timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de devam orman yangınına ilişkin, "Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular köylerinden 736 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılcaören, Aşağıokçular ve Taşlıtarla köyleri için tahliye planları yapılmıştır. Sarıcaeli köyü yaşlı bakım evinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Çanakkale'de bugün öğlen çıkan orman yangını halen sürüyor. AFAD, yangından etkilenen köylerden tedbir amaçlı 736 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu. AFAD tarafından bu akşam Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangını nedeniyle; Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular köylerinden 736 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılcaören, Aşağıokçular ve Taşlıtarla köyleri için tahliye planları yapılmıştır. Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için, tüm gücümüz ve imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Durmadan, yorulmadan."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 4 vatandaşın dumandan etkilendiğini açıkladı. Koca'nın bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün saat 12.54'te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 Ambulans ve 4 UMKE Timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."