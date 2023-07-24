Çalışanların En Çok Tercih Ettiği Hizmet Psikolojik Danışmanlık

AVİTA'nın yaptığı araştırmaya göre, çalışanların en çok tercih ettiği hizmet yüzde 45 ile psikolojik danışmanlık oldu. Kadın çalışanlar ağırlıklı olarak psikolojik danışmanlık hizmeti aldı. Kaygı belirtileri en fazla çağrı alan psikolojik konu oldu.

Kurumlara danışmanlık hizmeti veren AVİTA, 'Çalışan Destek Programı' kapsamında yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, çalışanların en çok tercih ettiği hizmet yüzde 45 ile psikolojik danışmanlık oldu. Çalışanların en çok talep ettiği ikinci hizmet ise yüzde 26 ile mevzuat danışmanlığı oldu.

AVİTA'nın hizmet verdiği 2 milyonu aşan kullanıcısından derlediği araştırma raporunun sonuçları paylaşıldı. Yapılan araştırmalara göre hastalık dışında belirsizlik, stres, günlük ve gündemde yaşanan olaylar psikolojileri olumsuz yönde etkiliyor. Salgın ve ekonomik problemlerin toplumun ruh halini etkilemesiyle birlikte Türkiye'de "mutlu" olduğunu belirtenlerin oranı son beş yılda düşüş gösteriyor. TÜİK'in yapmış olduğu araştırmaya göre mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 53 iken 2022 yılında yüzde 49'a geriledi.

KADIN ÇALIŞANLAR AĞIRLIKLI OLARAK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALDI

2023 İlk Yarı Yıl Değerlendirme Raporu'na göre en çok tercih edilen hizmet yüzde 45 ile Psikolojik Danışmanlık oldu. Çalışanların en çok talep ettiği ikinci hizmet ise gündemin önemli konulardan birisi olan yüzde 26 ile mevzuat danışmanlığı olarak göze çarpıyor. Bu yılın ilk altı ayında en çok tercih edilen hizmetlerden biri de tıbbi bilgi danışmanlığı oldu. Tıbbi konularda desteğe ihtiyaç duyanların oranı yüzde 8 olurken, arayanlar en çok çocuk hastalıkları konusunda destek aldılar. Çalışanlar bunun dışında sağlıklı beslenme danışmanlığı (yüzde 6), mali bilgi (yüzde 6), veteriner danışmanlığı (yüzde 2), genel bilgi (yüzde 6), bel, boyun, sırt ağrıları ve ofis ergonomisi (yüzde 1), alanlarında destek aldı. 2023'ün ilk yarısında çeşitli konularda danışmanlık hizmeti alanların başında yüzde 61 ile kadınlar geliyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 39 olarak raporda yer aldı. Erkek çalışanlar en çok mevzuat danışmanlığı hizmeti alırken ve kadın çalışanlar en çok psikolojik danışmanlık alanında hizmet almak için uzmanlara ulaştılar.

KAYGILI OLMA HALİ İLK SIRADA YER ALDI

Psikolojik Danışmanlık hizmetini alanların yüzde 82'si kendileri ile ilgili destek alırken yüzde 16'sı eşleri ve aile bireyleri, yüzde 2'si de çocukları ile ilgili konularda uzmanlara ulaştı. En fazla çağrı alınan psikolojik konuların başında yüzde 13 ile kaygı belirtileri oldu. Araştırmanın sonuçlarına göre çalışanların yüzde 6'sı Depresif Belirtiler, yüzde 5'i çocukluk gelişimi, yüzde 4'ü ilişki sorunları, diğer bir yüzde 4'ü travmatik olaylar ve travma sonrası stres belirtileri, yüzde 3'lük sorunlar içerisinde evlilik sorunları, duygu yönetimi ve ergenlik dönemi üzerine danışmanlık almak için başvurdular.

EV SAHİBİ- KİRACI İLİŞKİLERİ ÖN PLANA ÇIKTI

Son dönemlerde artan ev kiraları, ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kira alacakları, kat mülkiyeti uyuşmazlıkları ve komşuluk hukuku gibi konular gündemi meşgul ediyor. AVİTA Çalışan Destek Programı 2023 İlk Yarı Değerlendirme Raporu'nda çalışanların ve aile bireylerinin en çok danışmanlık hizmeti aldığı konulardan bir tanesi mevzuat danışmanlığı. Raporun sonuçlarına göre, mevzuat danışmanlığı alanların oranı yüzde 26 oldu. Çalışanlar, ev sahibi- Kiracı sorunları dışında kredi kartı sorunları, tüketici hakları, boşanma ve sonrasındaki haklar ve sorumluluklar ve borçlar/alacaklarla ilgili yaşanan sorun ve haklar gibi konularda Mevzuat Danışmanlığı hizmeti aldılar.

AVİTA İş Mükemmelliği Müdürü Banu Mercan Öztürk yaptığı açıklamada, "Çalışanlar ve aile bireyleri; iş-yaşam dengesi, iş yerindeki ilişkiler, işten ve iş yerinden kaynaklanan kişisel sorunlar, yıldırma ve şiddet, evlilik, aile ve ilişki güçlükleri, alkol/madde kullanımı, travmatik olayların çözülmesi için psikolojik danışmanlardan destek istiyor. Hizmet verdiğimiz firmaların çalışanlarının yanındayız. Gerekli durumlarda danışanlarımıza yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmetleri de sağlıyoruz" dedi.