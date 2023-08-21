Buzdolabında bulunan sirke ruhunu içen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, buzdolabında bulunan sirke ruhunu içen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çocuk tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, buzdolabında bulunan sirke ruhunu içen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 13.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Sami-Fatma A. çiftinin 3 yaşındaki çocuğu S.A., mutfaktaki buzdolabının kapağını açtı. Su zannettiği sirke ruhunu içen çocuk fenalaştı. S.A., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık