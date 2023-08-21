Buzdolabında Bulduğu Sirke Ruhunu İçen 3 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, buzdolabında bulduğu sirke ruhunu su zannedip içen Suriye uyruklu Sara Alaaraj (3), hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, buzdolabında bulduğu sirke ruhunu su zannedip içen Suriye uyruklu Sara Alaaraj (3), hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nd meydana geldi. Suriye uyruklu Sami-Fatma Alaaraj çiftinin kızları Sara, buzdolabında bulduğu sirke ruhunu su zannedip içti. Ailesinin olayı fark etmesiyle özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sara, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)