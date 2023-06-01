Büyükada'da doktor ilaç takibi yaparak hapis cezasına çarptırıldı

Büyükada'da bir aile sağlık ocağında görev yapan doktor, yanında çalışan hemşirelerin ve kendisinin olmayan hastaların kullandıkları ilaçlara sistemden baktığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldı.

Adalar Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık A.K.Ö. avukatı ile birlikte katıldı. Şikayetçi Z.T. de duruşma salonunda avukatıyla birlikte hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, Büyükada Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan A.K.Ö.'nin aynı iş yerinde çalışan doktor ve hemşirelerin geçmiş dönemlerde kullanmış olduğu ilaçların takibinin yapıldığı "Medula" adlı sisteme girerek ilaçlara baktığının belirlendiğini belirtti. Doktorun psikolojik baskı yapmasının ardından şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

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