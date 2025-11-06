Burun Ameliyatı İçin 18 Yaş Bekleme İnancı Yanlış

TOPLUMDAKİ 'burun ameliyatı için 18 yaş beklenmeli' inanışının, çocuklarda kalıcı yüz ve çene bozukluklarına yol açabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, "Nefes alma sorunlarına yol açan burun eğrilikleri, erken yaşta tedavi edilmelidir" dedi.

Çocuklarda sık görülen burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama ve sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının temelinde, 'septum deviasyonu' olarak bilinen burun içi eğriliği yatabiliyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, toplumdaki 'burun ameliyatı için 18 yaş beklenmelidir' yönündeki yaygın kanının, fonksiyonel bozukluklarda geçerli olmadığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

'BÜYÜMEYİ BEKLEMEK, UZUN YÜZ SENDROMUNA YOL AÇABİLİR'

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, çocukluk çağında burun fonksiyonlarını ciddi şekilde bozan septum eğriliklerinin, çocuğun gelişimini doğrudan etkilediğini vurguladı. Prof. Dr. Kazkayası, "Burun eğriliği nedeniyle nefes alamayan bir çocuğun, yüz ve kıkırdak gelişimi de bu durumdan olumsuz etkilenir. Aileler genellikle estetik kaygılarla ilişkilendirilen rinoplasti (burun estetiği) ile fonksiyonel bir zorunluluk olan septoplasti'yi (burun içi eğrilik ameliyatı) karıştırıyor. Eğer bir çocuk burnundan sağlıklı nefes alamıyorsa, bu durum uyku kalitesini, okul başarısını ve en önemlisi yüz-çene kemiklerinin gelişimini bozar. Bu fonksiyonel sorunu çözmek için 18 yaşını beklemek, 'uzun yüz sendromu' dediğimiz, çene yapısının bozulduğu ve diş problemlerinin eşlik ettiği kalıcı deformitelere davetiye çıkarabilir" diye konuştu.

'ÇOCUK CERRAHİSİ YETİŞKİNLERDEN FARKLI BİR TEKNİK GEREKTİRİR'

Pediatrik septoplasti olarak adlandırılan çocukluk çağı burun eğriliği cerrahisinin, yetişkinlere uygulanan tekniklerden tamamen farklı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kazkayası, şu bilgileri verdi:

"Çocuklarda burun kıkırdağının ve kemik yapısının büyüme ve gelişme noktaları vardır. Pediatrik cerrahide temel hedefimiz, bu büyüme plaklarına kesinlikle zarar vermeden, sadece nefes almayı engelleyen kıkırdak ve kemik eğriliklerine minimal ve koruyucu (konservatif) tekniklerle müdahale etmektir. Amacımız estetik bir değişiklik değil, çocuğun sağlıklı nefes almasını sağlayarak gelişiminin normal seyrinde devam etmesidir."

'HORLAMA VE AĞZI AÇIK UYUMA TEHLİKE SİNYALİ'

Prof. Dr. Kazkayası, ailelerin çocuklarında gözlemlemesi gereken belirtiler hakında şunları söyledi:

"Çocuğunuz geceleri sürekli horluyorsa, ağzı açık uyuyorsa, sık sık uyanıyorsa, gündüzleri yorgun ve dikkat dağınıklığı yaşıyorsa veya yaşıtlarına göre sık enfeksiyon geçiriyorsa, altta yatan neden ciddi bir burun tıkanıklığı olabilir. Bu belirtiler varsa, 'yaşı küçük, beklesin' demeden mutlaka bir KBB uzmanına başvurulmalıdır. Erken müdahale, çocuğun hem bugünkü yaşam kalitesini hem de gelecekteki yüz gelişimini güvence altına alır"