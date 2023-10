Bursa Şehir Hastanesinde Uzm. Dr. Nihan Alkış'a yapılan saldırı kınandı

Bursa'da sağlık alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri, Bursa Şehir Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış'ın darbedilmesini kınadı. Sağlık çalışanları, sendika ve oda temsilcilerinin katılımıyla hastane önünde basın açıklaması yapıldı. Sağlıkta şiddetin arttığına dikkat çeken meslek örgütleri, sağlık emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması için önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Alkış'ın bir hasta yakını tarafından dün darbedilmesine ilişkin, sağlık çalışanları, bazı sendika ve oda temsilcilerinin katılımıyla hastane önünde basın açıklaması yapıldı.

Genel Sağlık İş Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Çukadar, açıklamada, sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığını söyledi.

Sağlık hizmetlerinde yaşanan şiddetin kaygı verici boyuta ulaştığını belirten Çukadar, "Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarında şiddetsiz gün geçmemektedir. 2023'ün ilk 6 ayında 'beyaz kod' sistemine 9 bin 35 başvuru olmuştur. Bu rakamlar sadece buzdağının görünen kısmıdır. Şiddetin gerçek boyutları daha yüksektir." ifadesini kullandı.

Çukadar, sağlıkta şiddetin önlenmesi için sağlık meslek örgütlerinin sesine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sağlık emekçilerinin çalıştıkları kurumlarda can güvenliği yoktur. Can güvenliği olmadan sağlık hizmeti sürdürülemez. Bu şekilde devam ederse yakında sağlık hizmeti verecek emekçi kalmayacaktır. Şiddetin önü alınmalı, sağlık emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır."

Çukadar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde tüm meslek örgütlerinin ve sendikaların temsil ettiği Şiddetle Mücadele Kurulunun kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.