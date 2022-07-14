Son dakika haber: Bursa Şehir Hastanesi doktorları yanıklarda ilk müdahalede yapılması gerekenleri anlattı

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde görevli hekimler, yetişkin ve çocuklarda sık görülen yanık vakalarına karşı alınacak tedbirler ve ilk müdahale sırasında yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 poliklinik, 12 servis yatağı, 6 aktif yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathanesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi, yalnızca Bursa'ya değil, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yanık vakalarına da tedavi hizmeti veriyor.

Merkezde son dönemde yetişkinlerde elektrik çarpması, çocuklarda ise çay, kahve, mangal nedeniyle olan yanık başvuruları artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hekimlerden Opr. Dr. Selma Beyeç, şu bilgileri paylaştı:

"Bursa'nın sanayi şehri olması nedeniyle sanayide iş sağlığı güvenliği tedbirlerine uyulmaması veya kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmaması sonucu biraz da dikkat eksikliği ile elektrik çarpma vakaları sık gelmeye başladı. Tabii ki sanayi elektriği ya da yüksek gerilim hattı çarpılmaları ekstra önem arz ediyor. Bazen tek bir hasta değil, 5-6 hastanın aynı olayda çarpıldığı da oluyor. Biz erken dönemde acil yardımlarından tutun, ileri dönemlerde ameliyatlara ve sonrasında rehabilitasyonlarına elimizden geldiğince çabalıyoruz. Bu tip hastaların kayıplarını şimdiye kadar yaşamadık."

Beyeç, elektrik akımına kapılan kişiye yardım etmek için hemen müdahale edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Öncelikle mevcut elektriği kesmek ve akabinde bütün travma hastalarında olduğu gibi 112'ye haber vermek gerektiğini aktaran Beyeç, "Tek başınıza müdahale edemeyeceğiniz bir durumdur. Hayati durumu düzeltebilmek için bir sağlık çalışanın yardımcı olması gerekir. Sonrasında da ivedilikle ilk yardımın yapılacağı hastaneye taşınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Elektrik akımına kapılma sonrası yüksekten düşmenin de yaşanabileceğini vurgulayan Beyeç, şöyle devam etti:

"O nedenle ilk yapılacak yardımlarda bunun öngörülebilmesi gerekiyor. Hastaya elektrik çarpmıştır ama aynı zamanda yüksekten düşmeye bağlı künt travmaların etkileri, kemik kırıkları, karaciğer ya da dalakta hasar oluşabilir. Beyin kanaması geçiriyor olabilir. Bunların da muhakkak tetkik edilmesi ve ona yönelik önlemlerle hastaneye taşınıp, hastanede de tetkiklerin genişletilmesi gerekiyor"

Anne babalara uyarı

Opr. Dr. Sabriye Dayı ise çocuklarda meydana gelen yanıklara dikkati çekerek, çay ve kahve yanıklarının genellikle anne kucağında veya yanındayken geliştiğini belirtti.

Bu tür yanıkların engellenebilir olduğunu kaydeden Dayı, "Ancak bu engellenebilir olayları ihmal ettiğimiz için de çocuklar çok derin yanıp, çok uzun süreler merkezimizde yatmak zorunda kalıyor ve hayati tehlikeleri oluyor. Sıcak şeylerin çocukların yanında bulundurulmaması gerekiyor. Çocuk yürümüyor ancak emekliyor olabilir veya çocuk birden zıplayıp tezgah üstündeki bir şeyi kendi üstüne doğru düşürebilir. Dikkatli olmak gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Cildin yanmasıyla çok fazla sıvı kaybının oluştuğunu aktaran Dayı, bu durumun böbrekleri, kalbi ve akciğeri çok fazla yorduğunu ve çocuğun hayatına mal olabileceğini sözlerine ekledi.