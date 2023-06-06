Bursa Şehir Hastanesi'nde minimal invaziv kalp cerrahisi uygulandı

Bursa Şehir Hastanesi'ne başvuran bir hasta, minimal invaziv kalp cerrahisi ameliyatı ile tedavi edildi. 70 yaşındaki kalp hastası Sayime Tayır, Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Nail Kahraman tarafından yapılan operasyonla kısa sürede sağlığına kavuştu. Gelişen teknoloji sayesinde üretilen yeni nesil malzemelerle kalp ameliyatlarının göğüs ortadan yarılmadan, göğüs duvarı bütünlüğü bozulmadan, kemik kesilmeden küçük kesilerle aynı nitelikte ve etkinlikte gerçekleştirilebildiği belirtildi.

Bursa Şehir Hastanesi'ne başvuran bir hasta, inimal invaziv kalp cerrahisi ameliyatı ile tedavi edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halk arasında "kapalı yöntem" veya "mini baypas" olarak da bilinen minimal invaziv (vücut dokularına en az hasar oluşturması hedeflenerek ameliyatın küçük kesiler kullanılarak yapılması) kalp cerrahisi ameliyatı uygulanan son kişi, 70 yaşındaki kalp hastası Sayime Tayır oldu.

Tayır, Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Nail Kahraman tarafından yapılan operasyonla kısa sürede sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kahraman, bir hastayı daha sağlığına kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Gelişen teknoloji sayesinde üretilen yeni nesil malzemelerle kalp ameliyatlarının göğüs ortadan yarılmadan, göğüs duvarı bütünlüğü bozulmadan, kemik kesilmeden küçük kesilerle aynı nitelikte ve etkinlikte gerçekleştirilebildiğini aktaran Kahraman, "Cerrahi kesinin küçük olması ve herhangi bir kemik dokunun kesilmemesi sayesinde kanama ve komplikasyon riski daha düşüktür. Kalbe ulaşırken daha az doku ile karşılaşıldığından meydana gelebilecek doku hasarlarının önüne geçilmesini ve hastanın daha erken taburcu olmasını sağlar." ifadesini kullandı.

Sayime Tayır ise ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu ve her geçen gün daha da iyileştiğini kaydederek, "Ameliyat sonrası çok şükür iyi oldum. Önceki halimden eser yok, sağlığıma kavuştum. İlgi ve alakalarından ötürü Bursa Şehir Hastanemize ve doktoruma çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.