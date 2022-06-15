Bursa Şehir Hastanesi 3 yılda Güney Marmara'nın 'sağlık üssü' oldu

Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet eden ve çevre illerin de ileri sevk merkezi konumuna gelen Bursa Şehir Hastanesi, açılışından bu yana 5 milyonu aşkın hastaya şifa oldu.

Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapımı 2 yılda tamamlanan 1355 yatak kapasiteli sağlık kuruluşunun bünyesinde genel, kadın-doğum ve çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunuyor.

Türkiye'nin 10'uncu şehir hastanesi olarak 16 Temmuz 2019'da hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesini, Bursa'nın yanı sıra Güney Marmara'daki Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'dan hastalar da tercih ediyor.

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal, AA muhabirine, hizmet vermeye başlamalarının üzerinden 3 yıl geçtiğini söyledi.

Hasta yoğunluğunun fazlalığına dikkati çeken Topal, "Üç yıllık süre zarfında 5 milyonu aşkın hasta bakmışız. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu acil hasta olmak üzere 200-250 bin hastaya da ameliyat hizmeti vermişiz. Bunlar çok ciddi rakamlar. Bursa'nın 3 milyonluk bir şehir olduğunu düşünecek olursak, hastanemizin sadece Bursa'ya değil tüm Güney Marmara'ya hizmet veren bir sağlık üssü olduğunu görmüş oluruz." diye konuştu.

Özellikli hizmetler verdiklerini belirten Topal, kalp damar, onkoloji ve beyin cerrahi tedavileriyle öne çıkan bir kuruluş olduklarını dile getirdi.

Geçen yıl 433 açık kalp ameliyatı yaptıklarını anlatan Topal, "Bu sene bu rakamı yaklaşık 4-5 ay gibi bir süre içinde yakalamış olduk. 'Aort balonlaşmaları' dediğimiz aort anevrizmalarını kapalı yöntemle tedavi etme, ani aort yırtılması ve diğer tüm nitelikli işlemler hastanemizde bu alanda yapılıyor." dedi.

"Günde yaklaşık 10 bin hastaya poliklinikte ayaktan hizmet veriyoruz"

Topal, zorlu geçen Kovid-19 salgını döneminde yaklaşık 500 bin hastaya ayaktan hizmet verdiklerini, 5 bini yoğun bakım olmak üzere 30 bin hastanın yatışlı takibini yaptıklarını aktararak, fedakarca emek veren tüm hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kovid-19'un etkilerinin iyice azaldığı bu dönemin ise salgın günlerine göre daha yoğun geçtiğini vurgulayan Topal, "Hem poliklinik hizmetleri hem ameliyat anlamında çok ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Bugünlerde günde yaklaşık 10 bin hastaya poliklinikte ayaktan hizmet veriyoruz. Geçen ay 9 bin 500 hastaya da ameliyat yapmış bulunmaktayız." bilgisini paylaştı.

Topal, endoskopik cerrahi, omurga ve omurilik tümörleri, skolyoz gibi ameliyatlar ve beyin cerrahisi gibi zorlu operasyonlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Geçen yıl 1700 hastaya beyin cerrahisi özelinde hizmet verdiklerine değinen Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun dışında verdiğimiz önemli hizmetler arasında girişimsel radyolojik işlemler var. 1500 hastaya akut iskemik inme ve anevrizmaları, şah damarlarının tedavileri, safra yolları ve karaciğer başta olmak üzere kanserli hastalarda stent takılmaları gibi çok önemli vakalar bu hastanemizde rahatlıkla yapılabilir durumda. Onun dışında inme merkezimiz mevcut, 16 yataklı. 160 hastayı trombektomi ile yani pıhtı çıkarıcı bir tedaviyle sağlığına kavuşturmuşuz. Bunun dışında bölgenin en önemli yanık merkezine sahibiz. 14 yataklı yoğun bakımımız, 20 yataklı servisimiz var. Açıldığımızdan beri 1600'e yakın hastaya yanık anlamında hizmet verdik. Hastanemizde kornea nakilleri yapılabiliyor. El cerrahisi alanında önemli işler yapıyoruz. Hemen hemen 2 bin 500'e yakın vaka hastanemizde tedavi yapılmış. Bunların arasında önemli 'replantasyon' dediğimiz tam kopmalar da mevcut."

Hastanede günlük 1000'in üzerinde ultrason, 400'e yakın MR, 300-400 civarında tomografi çekildiğini anlatan Topal, "Memnuniyet oranlarımıza, anketlerimize baktığımız zaman yüzde 99,5'in üzerinde. Tabii tercih edilmek ciddi bir yükü de beraberinde getiriyor." ifadesini kullandı.

Dr. Dursun Topal, Şehir Hastanesinin fiziki yapısının özel hastanelerin de üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.