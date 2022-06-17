Bursa'da yataklı servislerde Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta kaldı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa'da yataklı servislerde tedavi gören sadece 3 Kovid-19 hastası bulunduğunu, yoğun bakımda ya da entübe durumda hasta olmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 2020 yılının mart ayından itibaren, Bursa'da pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının yoğun mesaisinde sona gelindi. Kentteki vaka sayılarının düşüşe geçmesi ile hayati riski bulunan hastalar için kurulan yoğun bakım ve servisler kapatılırken, salgın öncesi dönemdeki gibi diğer hastalıklarla ilişkili ihtiyaçlar için kullanılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentte Kovid-19 tedavisi gören 3 hastanın bulunduğunu ifade etti.

Pandeminin yoğun dönemlerinde yoğun bakımların büyük kısmının Kovid-19 tedavisi için ayrıldığını anımsatan Yavuzyılmaz, "Bu süreçte yoğun bakımlarımızın hemen hemen tamamı dolu oluyordu. Bugün itibarıyla yoğun bakımlarımızda tedavi gören ya da entübe durumda olan bir hastamız bulunmuyor." bilgisini paylaştı.

Yavuzyılmaz, bu süreçte sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak, "Gerek hastanelerde çalışan gerekse sahada filyasyon çalışmaları yürüten sağlık çalışanlarımız, büyük bir karakter ortaya koydular. Bu süreçte kendi hayatlarından önce hastalarının hayatını düşünen ancak virüse yenik düşerek, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.