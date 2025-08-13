Bursa'da Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen çalıştayda, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde düzenlenecek 2. Yaşlılık Şurası öncesi, Bursa'da "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Faruk Uysal ev sahipliğinde ve Vali Yardımcısı Mustafa Güney başkanlığında gerçekleştirilen programda, alanında uzman kamu temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireyler bir araya geldi.

Etkinlikte yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi ve aktif yaşlanma politikalarının geliştirilmesi konuları ele alındı.

Açıklamada çalıştaydaki konuşmasına yer verilen Güney, yaşlı bireylerin geçmişin hafızası, geleceğin yol göstericisi olduğunu belirterek, "Bugün burada attığımız her adım, onların daha sağlıklı, daha saygın ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri içindir." ifadesini kullandı.

Uysal da toplumun gücünün kuşaklar arasında kurulan sağlam bağlardan geldiğini ifade ederek, yaşlıların tecrübelerini geleceğe taşıyacak her çalışmada destekçi olacaklarını kaydetti.

Çalıştayda, "sağlıklı yaşam", "toplumsal hayata katılım", "yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi", "yaşlı dostu kentler ve yerel yönetimler", "yaşlı hakları ve yaşlılık" ile "bakım ekonomisi" başlıkları altında oluşturulan 6 tematik masada çözüm önerileri dile getirildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Sağlık
