Bursa'da Yapay Kalp Kapağı Kırılan Hastaya Yeni Kapağı Takıldı

BURSA'da, yapay kalp kapağı kırılan Sibel Habip (20), Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kasıktan anjiyo yöntemiyle yapay kalp kapağı takılarak sağlığına kavuşturuldu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Demir, Bursa'da ilk kez uygulanan bu tedavi yönteminin Türkiye genelinde de sayılı hastanelerde uygulandığını bildirdi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle daha önce operasyon geçiren ve yapay kalp kapağı takılan Sibel Habip, bir süre önce nefes darlığı ve yürümekte güçlük çekince, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Demir tarafından yapılan tetkiklerde, daha önce takılan yapay kalp kapağının deforme olarak, kalbin çıkışını neredeyse tamamen kapadığı fark edildi. Acil ameliyat kararı alan Prof. Dr. Demir, kasıktan anjiyo yöntemi ile hastaya yeni stent ve yapay kalp kapağı yerleştirme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Operasyon sonrası bir gün yoğun bakımda kalan hasta, taburcu edildi.

Prof. Dr. Demir, hastanın bir gün yoğun bakımda gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini belirterek, "Bundan sonra normal yaşantısına akranları gibi devam edeceğini umuyoruz. Modern tıbbın getirdiği tüm imkanlara erişip, kullanabiliyor olmak hem bizler için hem hastalar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu işlem, ilimizde ilk defa gerçekleştirilen bir işlem. Türkiye'de de sayılı merkezlerde nadir uygulanan bir yöntemdir" diye konuştu.