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Bursa'da Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu düzenlenecek

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Bursa'da Türkiye Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu hakkında bilgiler verildi. Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan Temel ve İleri Düzey Endoskopik Omurga Cerrahisi Kadavra Kursu ile omurga hastalıklarıyla ilgili gelişen tekniklerin doktorlara öğretilmesi hedefleniyor.

Bursa'da Türkiye Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği tarafından 7-10 Şubat'ta, "Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu" düzenlenecek.

Türkiye Unilateral Biportal Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hayati Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyum kapsamında 7-8 Şubat'ta Uludağ Üniversitesi Anatomi Laboratuvarı'nda "Temel ve İleri Düzey Endoskopik Omurga Cerrahisi Kadavra Kursu" verileceğini, sempozyumun devamının 9-10 Şubat'ta kentteki bir otelde gerçekleştirileceğini belirtti.

Omurga hastalıklarının yaygın olması nedeniyle böyle bir kurs ve sempozyum organize etme ihtiyacı duyduklarını ifade eden Aygün, etkinliğe dünyanın pek çok ülkesinden yoğun katılım beklendiğini dile getirdi.

Gelişen teknikler sayesinde omurga ameliyatlarının yüzde 90'ını tamamen endoskopik yöntemlerle yapabildiklerini ve sonuçların daha iyi olduğunu aktaran Aygün, "Bu yüzden biz de bu tekniğimizi ülkemizden ve 20'den fazla farklı ülkeden doktorlara öğretebilmek için kurs düzenledik. Kursun, yapısı ve katılımcıları aynı zamanda sempozyumla olan kombinasyonu açısından ülkemizde bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. Sempozyuma ve kursa çok değerli konuşmacılar ve eğitmenler katılacaklar." dedi.

Aygün, Uludağ Üniversitesi Anatomi Laboratuvarı'nda insan kadavraları üzerinde verilecek kursa ilişkin, şunları kaydetti:

"Bir ameliyathane ortamı oluşturulacak ve oraya gelen uzman hekimler, direkt bir hastada uyguladıkları şekliyle öğrenecekler tekniği. Eğitimcilerin her biri oldukça tecrübeli. Hem ulusal hem de uluslararası eğitimcilerden oluşan bir grup tarafından verilecek bu eğitim, Uludağ Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Eğitmenler, konuşmacılar, kursiyerler, dinleyiciler ve dünyanın dört bir yanından gelen konuklar olacak. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Tayvan, Tayland, Çin, Güney Kore, Polonya, Almanya, Fransa, İsveç, Meksika ve Hindistan'dan çok sayıda katılımcı Bursa'da ağırlanacak."

Kaynak: AA / Sağlık

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