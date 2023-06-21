Bursa'da trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen çocuğun organları 5 çocuğa umut oldu

Bursa'da trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen 8 yaşındaki çocuktan alınan böbrekler, kornealar ve karaciğer ile nakil bekleyen 5 çocuk hayata tutundu. Organ bağışının önemi vurgulandı.

Bursa'da trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen 8 yaşındaki çocuktan alınan böbrekler, kornealar ve karaciğer ile nakil bekleyen 5 çocuk hayata tutundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran'daki trafik kazasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 8 yaşındaki R.M.D'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ nakil koordinatörleri, çocuğun ailesiyle görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesiyle Sağlık Bakanlığına bilgi verilerek nakledilecek organlar çıkarıldı.

R.M.D'nin böbrekleri Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde 13 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğuna, karaciğeri İstanbul'daki özel bir hastanede 3 yaşındaki erkek çocuğuna nakledildi. Kornealar ise iki çocuk hastanın yeniden görmesi için kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu vurguladı.

Çocuğunu kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp organları bağışlayan aileye teşekkür eden Yavuzyılmaz, "Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 çocuğumuz yaşama tutunacak. Kornealarıyla de iki çocuğumuz ışığa kavuşacak. Merhum evladımız için de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.