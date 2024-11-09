Bursa'da Özel Gereksinimli Çocuklar için Yeni Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı

?????? Sağlık Bakanlığı tarafından otizm gibi özel gereksinimli çocukların erken tanı ve tedavi hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için 81 ilde açılması hedeflenen Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM), Bursa'da ilk kez Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyetine başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimleri olan çocuklara çeşitli alanlardan uzmanlarla aile temelli hizmet sunulması amaçlanan ÇÖZGEM ile aileler çocuklarına yönelik tüm hizmetleri tek çatı altında multidisipliner bir ekipten alabilecek.

Tanı, tedavi, yaşam boyu takip, ailelere rehberlik gibi tüm hizmetlerin sunulduğu, farklı disiplinlerden uzmanların görev yaptığı merkezde, ergoterapinin gerçekleştirildiği spor alanlarından oyun alanlarına kadar birçok olanak yer alıyor.

Merkezin faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzm. Dr. Gülşen Kartalcı, ÇÖZGEM'de gelişimsel gerilik, otizm, spektrum bozukluğu açısından risk altında olan özellikle 0 ila 6 yaşlarındaki hastaların ihtiyaçları olan erken tanılama, düzenli takip ve çok disiplinli tedavilerin uygulanmasını hedeflediklerini belirtti.

Bu hasta grubunda erken tanı ve takip sayesinde ilerleyen yaşlarda hayat kalitelerinin arttığına dikkati çeken Kartalcı, "Bu amaçla birimimizde çocuk ve ergen psikiyatristi, psikolog, dil ve konuşma terapisti, çocuk gelişimi uzmanı, ergoterapist ve sosyal çalışmacıdan oluşan bir multidisipliner ekiple hizmet vermekteyiz." ifadesini kullandı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli çocuk ve ergen psikiyatristlerinden randevu alan ve özel gereksinimi olduğu tespit edilen hastaların ÇÖZGEM'e yönlendirildiğini bildiren Uzm. Dr. Kartalcı, şöyle devam etti:

"Bu hastalar, ÇÖZGEM hekimi tarafından tekrar muayene edilmektedir. Daha sonra psikolog ve çocuk gelişimi uzmanları tarafından standardize tanı testleri uygulanmaktadır. Uygulamalı davranış analizi, erken müdahale programı, bireysel hizmet danışmanlığı, ergoterapi ve dil konuşma terapisi programlarına alınmaktadır. Böylece hastalarımız tek çatı altında kolay ve ulaşılabilir bir destek almaktadır."