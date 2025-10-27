Haberler

Bursa'da Mantar Zehirlenmesi: Tedavi Altına Alındı

Bursa'da Mantar Zehirlenmesi: Tedavi Altına Alındı
Güncelleme:
İnegöl ilçesinde, ormandan topladığı mantardan zehirlenen 55 yaşındaki Mustafa Ö., hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormandan toplayıp yediği mantardan zehirlenen Mustafa Ö. (55), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kırsal Deydinler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ö., dün akşam saatlerinde ormandan topladığı mantarları pişirip yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülen Mustafa Ö., yakınları tarafından özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
