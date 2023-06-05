Bursa'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden acil tıp uzmanı Taylan İnal anıldı

BURSA'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Acil Tıp Uzmanı Dr. Taylan İnal (48), görev yaptığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Memleketi Hatay'da toprağa verilen İnal'ın, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yaklaşık 30 yakınını, 1 ay önce de kanser tedavisi gören eşi Şenay İnal'ı kaybettiği belirtildi.Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan Dr. Taylan İnal, 2 Haziran günü, nöbet sonrası gittiği evinde rahatsızlandı. Görev yaptığı hastanenin Nilüfer ilçesindeki ek hizmet binasına giderek muayene olan İnal, tetkiklerinin ardından evine döndü. Kendisine telefonla ulaşamayan meslektaşları, Nilüfer ilçesindeki evine gittiklerinde İnal'ı hareketsiz yatar vaziyette buldu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İnal, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DEPREMDE 30 YAKININI KAYBETTİ, EŞİ 1 AY ÖNCE VEFAT ETTİ

Cenazesi memleketi Hatay'da toprağa verilen Dr. Taylan İnal'ın, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde, Hatay'da yaklaşık 30 yakınını kaybettiği belirtildi. Deprem bölgesine gönüllü olarak giden ve oradaki çalışmalarda görev alan 1 çocuk babası İnal'ın, yeminli mali müşavir olan eşi Şenay İnal'ın da 6 Mayıs'ta kanserden yaşamını yitirdiği bildirildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANILDI

Acil Tıp Uzmanı Dr. Taylan İnal için bugün görev yaptığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir ve çalışma arkadaşları katıldı. İnal'ın meslektaşları törende gözyaşlarını tutamadı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz yaptığı konuşmada, 'Taylan Hoca yakınlarını depremde kaybetti. Depreme yine en önde koşanlardan biri oldu, 28 gün önce eşini kaybetti. Kolay acılar değildi ama onun bize bıraktığı acı da en az onlar kadar ciğeri yakan acılardı. Ben Yüksek İhtisas'ın öncelikle Acil Anabilim Dalı'na başsağlığı diliyorum. Geride kalan yavrusuna başsağlığı diliyorum' dedi.Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir ise 'Kelimelerin bittiği, boğazın düğümlendiği bir gündeyiz. Taylan Hoca sel olur, deprem olur hep en önde koşan insan oldu. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremde de Mehmet Hocamızla beraber uçağa neredeyse kaçak bindirmiştik. O kadar hevesle gitti. Hep en önde koşan oldu. Son 2 aydır 3 aydır yaşadıkları, inşallah onun makamının yükselmesine vesile olur. Bu dünyada hoş bir seda bırakmaktır, o da bıraktı gitti' diye konuştu.

'KALBİ ACILARA DAHA FAZLA DAYANAMADI'

Taylan İnal'ın hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı olan Uzm. Dr. Zülfi Engindeniz, 'Gözlerine yansıyan kocaman gülümsemesi, hiç tükenmeyen umudu, sorunlarımıza yarattığı babacan çözümlerle, bizler arasında arkadaşlık ve dayanışma hissi yaratmıştır. Değerli dostumuz Taylar İnal'ı sonsuz bir minnetle anarken, hepimizin onu hatırasını yaşatmak için birleştiğini unutmayalım. İyi ki vardın, iyi ki bizimleydin. Seni unutmayacağız' ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Halil Kaya da 'Çok acı ve sıkıntı yaşadı ama bunları hep içine attı. Özellikle en son 6 Şubat depreminde çok yakınını kaybetti ve üzerine yaklaşık bir ay önce eşini de kaybetmiş olması nedeniyle, kalbi acılara daha fazla dayanamadı' dedi.Anma töreni, okunan duaların ardından, lokma dağıtılmasıyla sona erdi. (DHA)