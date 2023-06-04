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Bursa'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Sağlık Haberleri

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 16 JTC 16 plakalı otomobiliyle ilçeye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nden Orhangazi istikametine seyreden Murat Güngör (51), mahalle çıkışında direksiyon başında fenalaştı.

Bu nedenle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki zeytin ağacına çarparak durabildi.

Otomobilde bulunan Güngör'ün ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güngör'ü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Güngör buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sağlık

Kalp Krizi Orhangazi Yeniköy Bursa Sağlık Haberler

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