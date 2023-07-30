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Bursa'da çocuk parkında kaza: 3 yaşındaki çocuk kolunu kırdı

Sağlık Haberleri

Bursa'da çocuk parkında oynarken kaydıraktan düşen 3 yaşındaki çocuk, kolu kırılarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da, çocuk parkında oynadığı sırada yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki kaydıraktan düşerek kolu kırılan Makhram M.(3), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bilen Sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Kazakistan uyruklu Makhram M., ailesiyle birlikte gittiği parkta oyun oynamaya başladı. Kaydırağın üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Kolunun üzerine düşen Makhram M.'nin ağlaması üzerine durum sağlık ekibine bildirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Makhram M., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sol kolu kırıldığı tespit edilen Makhram M., hastanede tedaviye alındı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Cumhuriyet Mahallesi Sağlık Haberler

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