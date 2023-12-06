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Bursa'da Ambulans Hizmetine Hızlı Ulaşım Oranı Yüzde 95

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Bursa İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Erkan Tahir, 112'ye gelen çağrılara şehir içinde yüzde 95 oranında ilk 10 dakika içinde ulaşıldığını bildirdi. Acil sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırıldığı ve istasyon sayısının artırıldığı belirtildi.

Bursa İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Erkan Tahir, 112'ye gelen çağrılara şehir içinde yüzde 95 oranında ilk 10 dakika içinde ulaşıldığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dr. Tahir, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Cumhuriyet'in çeşitli dönemlerinde hizmet veren ambulansların yer aldığı İnegöl Devlet Hastanesi Ambulans Müzesi'nde faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.

Acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldığı ve istasyon sayısının 3 bin 402'ye çıkarıldığını belirten Tahir, "Türkiye'de 2023 yılı ekim ayı sonu itibarıyla 5 milyon 512 bin 913 hasta, 112 ambulansıyla nakledildi. 112'ye gelen acil çağrılara yüzde 95 oranında kentlerde ilk 10 dakikada kırsal alanda ilk 30 dakikada vakaya ulaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığına ait kara ambulans sayısının 5 bin 738'e çıkarıldığını aktaran Dr. Tahir, şöyle devam etti:

"Her türlü coğrafi şartta hastalara müdahale edebilme amacıyla 232 palet takılabilen ambulans, 21 adet önünde kar bıçağı bulunan kombi paletli ambulans, 62 adet 4 yaralı taşıyan ambulans, 92 adet yoğun bakım, obez ambulans ve 49 adet yenidoğan ambulans hizmet vermektedir. Ayrıca Bakanlığımıza ait 6 adet deniz ambulans, 13 helikopter ambulans ile Ankara ve İstanbul'da konuşlanan 2 uçak ambulans ile hasta nakilleri gerçekleştirilmektedir.

Acil çağrı hatlarına gereksiz arama yapılmaması, ambulansın kısa sürede ulaşması için hasta adres bilgilerinin doğru verilmesi ve trafikte ambulansa yol verilmesi bizlerin görevidir. Ayrıca trafikte sağ şeritteki araçların sağa, sol şeritteki araçların sola kayarak ortada ambulansın geçişine yer açmalarını sağlayan fermuar sisteminin trafikte seyreden tüm vatandaşlarımız tarafından benimsenmesi gerekmektedir."

Bir gün herkesin 112 acil ambulans hizmetine ihtiyacı olabileceğini vurgulayan Dr. Tahir, vatandaşları bu konuda duyarlı davranmaya davet etti.

Kaynak: AA / Sağlık

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